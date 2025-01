Giornata della Memoria: Emiliano, ‘Puglia dalla parte di libertà e giustizia’

In occasione della Giornata della Memoria, la Puglia rinnova l’impegno a ricordare una delle ferite più profonde della storia dell’umanità, causata dalla barbarie nazifascista. Scuole, istituzioni, associazioni e cittadini di tutta la regione si uniscono per tenere viva la memoria e rafforzare i valori della democrazia. “Le numerose attività in programma sono il segno di una Puglia responsabile, che sceglie di non dimenticare e si schiera ogni giorno dalla parte della libertà e della giustizia – dichiara Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia -. Per fare in modo che tragedie simili non accadano mai più, è fondamentale coltivare quotidianamente i valori della democrazia e della fratellanza. Condannando oggi e sempre l’antisemitismo, ci impegniamo a respingere ogni forma di violenza e discriminazione”.

