Meloni: ‘Shoah opera dei nazisti con complicità dei fascisti’

“Ottant’anni fa, il 27 gennaio 1945, i cancelli di Auschwitz furono abbattuti rivelando al mondo l’orrore della Shoah in tutta la sua terrificante realtà. Quel giorno segnò il crollo del muro che occultava l’abominio del piano nazista di persecuzione e sterminio del popolo ebraico. Un piano che, in Italia, trovò complicità nel regime fascista attraverso l’infamia delle leggi razziali e il coinvolgimento nei rastrellamenti e nelle deportazioni”.

È il messaggio di Giorgia Meloni nella Giornata della Memoria. La premier ha sottolineato la necessità di ricordare “affinché tali atrocità non si ripetano”. Ha annunciato inoltre l’elaborazione di una strategia nazionale per la lotta all’antisemitismo, definendola “un documento che fissa obiettivi e azioni concrete per contrastare un fenomeno abietto che non ha diritto di cittadinanza nelle nostre società”.

Un impegno istituzionale che vuole essere un monito per il presente e un investimento per un futuro in cui odio e discriminazione siano definitivamente sconfitti.

