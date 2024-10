Gioia del Colle, camion in fiamme in una stazione di rifornimento

GIOIA DEL COLLE – Camion in fiamme a Gioia del Colle questa mattina intorno alla 5,30. Il mezzo, che trasportava plastica, era in sosta in una stazione di rifornimento con ovvi rischi per la popolazione della zona e per coloro i quali erano presenti sul posto. Vigili del fuoco in azione con un’autobotte e un carro ara (speciale mezzo per ricaricare sul posto le bombole di aria che utilizzano i pompieri). Le fiamme sono state domate in un paio d’ore e per fortuna non si segnalano danni a persone.

