ROMA – Ora è ufficiale: Massimo Ferrarese è il commissario dei Giochi del Mediterraneo in programma a Taranto, e dintorni, nel 2026. Proprio nella giornata di martedì 30 maggio, si è concluso l’iter per la nomina, con l’imprenditore di Francavilla Fontana, ex presidente della provincia di Brindisi e di Invimit, scelto su proposta del ministro agli Affari Europei, alle Politiche di Coesione, Sud e Pnrr Raffaele Fitto, di concerto con i ministri allo Sport Andrea Abodi e al ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti. Il Dpcm di nomina è stato firmato dal sottosegretario Alfredo Mantovano.

Massimo Ferrarese ha una lunga esperienza istituzionale, avendo ricoperto diversi incarichi, e come amministratore, sia in ambito pubblico che privato. La nomina, sottolinea una nota del ministero, consente ora di velocizzare tutti i passi necessari alla realizzazione degli interventi utili al corretto svolgimento dei Giochi del Mediterraneo 2026, appuntamento importante per la valorizzazione dell’area ionica e di tutto il Mezzogiorno.

