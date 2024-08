Gigi Blasi tratta il Taranto? La sua risposta e quella di Ferrarese

La notizia, pubblicata da un quotidiano, deflagra in una calda domenica mattina di agosto, elettrizzando un ambiente già di per sé molto rovente.

Partiamo dal principio. Secondo quanto riportato, Blasi e altri imprenditori del barese, che sarebbero slegati dall’imprenditore di Manduria, sono interessati all’acquisto del Taranto Calcio, anche se non hanno preso contatti né con il presidente dimissionario Massimo Giove né con il Comune. Tuttavia, avrebbero interagito con Massimo Ferrarese, commissario dei Giochi del Mediterraneo, per ottenere informazioni sui lavori di ristrutturazione dello stadio “Iacovone”.

La risposta dei diretti interessati non si è fatta attendere: “Tutto falso! Io personalmente non ho mai parlato con nessuno”, ha dichiarato lapidariamente a Blunote Gigi Blasi.

Poi è intervenuto Massimo Ferrarese, commissario dei Giochi del Mediterraneo: “Per quanto mi riguarda, non ho parlato con nessuno, né con Gigi Blasi. È probabile che qualche suo emissario abbia contattato gli ingegneri della struttura commissariale per capire le tempistiche per la ristrutturazione dello Iacovone”, ha chiarito ad Antenna Sud.

