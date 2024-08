Simone Calvano saluta Taranto: ‘Spero non sia un addio’

Con un post su Instagram, Simone Calvano, ormai ex centrocampista rossoblu, ha salutato con parole di stima e affetto. Nelle prossime ore sarà annunciato dal Monopoli, con cui si legherà con un contratto biennale.

“Ciao Taranto, mi sento in dovere di scrivere due parole per descrivere ciò che provo in questo momento. Non avrei mai pensato che si potesse concludere in questo modo. Fin dall’inizio del mio arrivo in questa piazza mi sono innamorato e ho sempre cercato di dare in campo tutto me stesso, come questa città ha fatto con me. È stata un’annata splendida e volevo ringraziare i miei colleghi: siamo stati uniti nonostante mille difficoltà. Grazie a Capuano, a tutto lo staff, ai massaggiatori e ai magazzinieri che hanno contribuito a rendere straordinaria la stagione passata. Infine, un grazie speciale ai tifosi che ci hanno seguito in tutta Italia, dandoci sempre una spinta in più. Questa gente non merita un finale del genere e mi auguro che tutto si possa risolvere nel miglior modo possibile. Purtroppo i nostri destini si dividono. Spero di aver lasciato un bel ricordo a tutte le persone che ho incontrato. Spero non sia un addio, ma un arrivederci. Ti amo, Taranto. Il vostro gladiatore”.

