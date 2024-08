Taranto, la Nord scende in campo e chiama in causa Melucci

Sulla questione Taranto interviene anche la Curva Nord, che chiede un incontro urgente al sindaco Rinaldo Melucci.

”Nella giornata di Giovedì, i gruppi organizzati della curva nord hanno avuto un incontro con il presidente. Durante il colloquio le rappresentanze ultras hanno richiesto con fermezza le dimissioni ufficiali del presidente”, si legge nella nota.

”I gruppi ultras si sono mossi sin da subito per trovare una soluzione che possa salvare il Taranto FC e lanciano un appello alle istituzioni. In un momento cruciale per il futuro del Taranto FC, si rende necessario l’intervento di un nuovo imprenditore disposto a investire nella squadra e a garantirne la continuità”.

”Chiediamo un incontro urgente con il sindaco, l’assessore allo sport e le altre autorità competenti per discutere della situazione e trovare una soluzione condivisa. Se questo incontro non ci dovesse essere e non dovessero emergere segnali positivi e concrete azioni a sostegno della nostra squadra, saremo costretti a organizzare una manifestazione pubblica per far sentire la voce di tutti i tifosi tarantini”, sottolinea la Curva Nord.

”Il Taranto è più di una semplice squadra di calcio, è un simbolo della nostra città e un punto di riferimento per migliaia di tifosi. Non possiamo permettere che la nostra storia calcistica finisca qui. Il Taranto siamo noi!!!”, conclude la nota.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author