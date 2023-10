Giannuzzi, nefrologia al collasso. Marangelli: «Siamo in burnout»

Manduria – Sono stremati, i medici della nefrologia e dialisi dell’ospedale Marianna Giannuzzi di Manduria per colpa di un organico ridotto all’osso.

Turni estenuanti che pesano sulla qualità dell’assistenza e la loro salute mentale. Due nefrologi full time, due specialiste in orario ridotto e una terza in congedo di maternità. Poi un piccolo sostengo di due altri medici in pensione con novanta dializzati e soli otto posti letto.

Un situazione al collasso che ha portato i medici del Giannuzzi di nefrologia a sottoscrivere una missiva inviata all’Asl ionica e firmata dai vertici provinciali, aziendali e dell’area della dirigenza della Funzione pubblica Cgil per denunciare la drammatica situazione.

