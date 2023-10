Giochi Mediterraneo: Abodi e Fitto convocano riunione

Andrea Abodi, ministro per lo sport e i giovani, e Raffaele Fitto, ministro per gli affari europei, Sud, politiche di coesione e PNRR, hanno convocato una riunione, auspicabilmente risolutiva, finalizzata alla definizione del nuovo assetto organizzativo dei Giochi del Mediterraneo 2026. I Ministri hanno invitato a partecipare Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, Rinaldo Melucci, sindaco di Taranto, Massimo Ferrarese, commissario straordinario per Taranto 2026, Giovanni Malagò, presidente del CONI, e Davide Tizzano, presidente CIJM Taranto 2026.

