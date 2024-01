L’espansione dell’intelligenza artificiale insidia in Puglia il 19,8 % e in Basilicata il 16,7% dei lavoratori in ingresso nelle Piccole e medie imprese. Sono i dati riportati da Confartigianato che evidenzia come le professioni più esposte sono quelle maggiormente qualificate e a contenuto intellettuale e amministrativo mentre tra le attività lavorative a minor rischio vi sono quelle con una componente manuale non standardizzata che in qualche modo mette al riparo l’artigianato tradizionale ed artistico. Un insidia ma anche una opportunità per alcuni versi come ha affermato la presidente di Confartigianato matera, Rosa Gentile.

