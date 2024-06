Gdf Puglia, oltre 74mila interventi in sedici mesi di attività

BARI – Settantaquattromila interventi ispettivi e oltre 9.600 indagini per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell’economia; e ancora 532 evasori totali e 2.689 lavoratori in “nero”; 1.385 persone denunciate per reati tributari; 28 tonnellate di tabacchi lavorati esteri sequestrati; 5.085 interventi sulla spesa pubblica nazionale. In ultimo, denunciate 632 persone in materia di riciclaggio; oltre 1.700 chili di droga sequestrata. Sono solo alcuni dei numeri relativi alle operazioni della Guardia di finanza pugliese relativi agli ultimi 16 mesi, snocciolati in occasione delle celebrazioni per i 250 anni del Corpo.

I 900 chilometri di costa e i 24mila metri quadri di mare, invece, sono stati controllati dagli uomini del Roan, tra reali ambientali, attività durante il G7, e sequestri di impianti abusivi

