Gallipoli, sparatoria in viale Europa. S’indaga

È mistero a Gallipoli riguardo il ferimento di un uomo, avvenuto nel pomeriggio di venerdì.

Il ferito, secondo quanto è dato sapere, intorno alle 16 si è presentato in autonomia presso l’ospedale “Sacro Cuore” con una ferita d’arma da fuoco all’addome. Oltre alle cure del caso, i sanitari hanno avvisato dell’accaduto i carabinieri del locale comando compagnia, che hanno immediatamente avviato le indagini.

I militari, in realtà, avevano già ricevuto una segnalazione di colpi d’arma da fuoco, uditi da alcuni residenti in viale Europa. Hanno, quindi, immediatamente raggiunto la zona insieme ai colleghi del nucleo investigazioni scientifiche di Lecce per i rilievi del caso.

Il ferito, invece, è stato trasferito presso l’ospedale “V. Fazzi” di Lecce. Le sue condizioni sono gravi. In base alle prime informazioni raccolte dai carabinieri sul posto, un 30enne è stato fermato e condotto in caserma per essere interrogato.

++ ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO ++

