Gallipoli, sparatoria in viale Europa: grave un 48enne

È stato un pomeriggio di sangue quello di venerdì 28 giugno a Gallipoli. Intorno alle 16, Claudio Carretta, un 48enne del posto si è presentato presso l’ospedale “S. Cuore”, con una grave ferita all’addome e un abbondante emorragia in corso. Immediatamente l’uomo, per la gravità della trauma, è stato preso in cura dai sanitari del pronto soccorso, i quali, dopo essersi accorti che si trattava di una ferita d’arma da fuoco, hanno allertato i carabinieri del locale comando compagnia. I militari hanno raggiunto l’uomo presso il nosocomio per piantonarlo, e l’hanno seguito anche presso l’ospedale “V. Fazzi” di Lecce, dove è stato trasferito d’urgenza nel tardo pomeriggio. Secondo quanto si apprende, infatti, il proiettile avrebbe perforato l’addome, attraversando il torace. Per lui è stato necessario un intervento d’urgenza. Le sue condizioni sono molto critiche.

I carabinieri, intanto, nel primo pomeriggio hanno raggiunto viale Europa, nella zona 167, dove erano stati segnalati degli spari. Al loro arrivo, i militari, infatti, hanno rinvenuto una BMW X3 danneggiata da colpi d’arma da fuoco, e ben otto bossoli di pistola, sparsi in vari punti, intorno all’edifico d’edilizia popolare. I reperti sono stati analizzati dal nucleo investigazioni scientifiche di Lecce, che hanno raggiunto il posto insieme ai colleghi gallipolini.

Ulteriori indagini, condotte sul posto, hanno permesso di ricostruire quanto accaduto. Una lite, infatti, sarebbe nata tra il 48enne e Nico Piteo, un 27enne del posto, inizialmente presso un’area di servizio situata nelle zona 167. Il diverbio, poi, sarebbe scoppiato nuovamente quando i due avrebbero fatto ritorno a casa in viale Europa. Qui, Piteo avrebbe colpito il 48enne con una pistola, raggiungendolo con un colpo. L’aggressore, individuato dai carabinieri, è stato raggiunto nella sua abitazione, e trasportato in caserma per essere ascoltato. Si cerca di far luce sul movente e anche sulla dinamica di quanto accaduto.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author