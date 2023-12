Gallipoli, in arrivo il portiere Alberto Dima

Colpo in arrivo per il Gallipoli. La società salentina è ad un passo dall’ingaggio del portiere Alberto Dima, classe 2004, ex Lecce e in questa stagione in forza al Siracusa. Accordo raggiunto in giornata. Il calciatore ha già raggiunto la squadra di Giovanni Cavallaro.

