POTENZA – Lunedì è in programma il derby appulo-lucano tra Potenza e Taranto che trasmetteremo in diretta in esclusiva in chiaro su Antenna Sud. I lucani si stanno preparando all’importate match che vedrà il ritorno sul sintetico del Viviani dell’ex Ezio Capuano, con l’obbiettivo di dare una sterzata ad un momento non proprio roseo che sta vivendo la formazione allenata da Franco Lerda.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp