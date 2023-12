Eccellenza, Manduria: Salvadore ‘Finale di Coppa ancora da decidere’

Il Manduria vince il primo round della semifinale di andata di Coppa Italia, decisiva la rete di Davide Cavaliere nel corso della ripresa. I biancoverdi creano i presupposti per andare in vantaggio già nel corso della prima frazione ma concretizzano al 4’ del secondo tempo.

Negli ultimi venti minuti la squadra di Salvadore ha abbassato il baricentro a protezione del risultato. A margine della partita, il tecnico biancoverde ha analizzato la prestazione dei suoi uomini.

“Nella prima frazione abbiamo rubato tre-quattro palloni a ridosso dell’area di rigore pressando alti, ma non abbiamo sfruttato al massimo le opportunità. Il Massafra ha avuto la chance con Girardi, Maraglino poi ha fatto una grande parata. Non abbiamo espresso un gioco lineare e pulito ma la squadra si è disimpegnata bene. Potevamo fare il gol prima, senza dubbio. A inizio ripresa abbiamo costruito diverse situazioni importanti. Dopo l’1 a 0 ci siamo presi qualche rischio su palla inattiva. Nel finale ho cambiato assetto, con Bocchino siamo passati a un solido 5-4-1. Avevamo davanti gente esperta che conosce la categoria. La qualificazione resta aperta, ancora 90 minuti di battaglia, sarà dura a Massafra ma faremo il massimo per passare il turno. Adesso abbiamo poche ore per recuperare le energie e pensare all’impegno di campionato con l’Otranto”.

Match di ritorno fra due settimane, il 14 dicembre al comunale di Massafra.

