Eccellenza/A, UC Bisceglie insegue il titolo di campione d’inverno

Una partita all’apparenza dall’esito scontato quella che attende in questa prima domenica di dicembre l’Unione Calcio Bisceglie che sarà di scena al Poli con la Molfetta Sportiva penultima in graduatoria. Ma nel calcio, si sa, non esistono partite da prendere sottogamba soprattutto quando in ballo c’è l’opportunità di raggiungere un traguardo prestigioso come il chiudere da capolista il girone d’andata.

I ragazzi di mister Monopoli saranno fortemente motivati anche per reagire alla pesante sconfitta (4-0) subita ieri in Coppa proprio sullo stesso terreno di gioco con la Molfetta Calcio. Certamente sarà un’altra Unione pur dovendo il tecnico biscegliese sopperire alle assenze di Diomandè e Giovanni Lullo che dovranno scontare un turno di squalifica.

L’ambiente azzurro è carico e voglioso di dimostrare di meritare il posto da capolista in classifica. I biancorossi di mister Angelo Sisto vorranno provare a fare i guastafeste e aumentare il bottino in classifica che li vede fermi a 4 punti conquistati nella prima giornata con il pareggio di Foggia con l’Incedit e la vittoria esterna con la cenerentola San Severo.

Tra le file del team del patron Lanza, che ha visto rinviata l’ultima giornata con la Virtus Mola, l’ex Stancarone potrebbe essere uno dei più pericolosi. Starà a Bufi e compagni sedare le velleità molfettesi e conquistare la massima posta in palio.

Arbitro del match sarà Giulio Quarta (Lecce) coadiuvato da Andrea Maizzi (Lecce) e Roberto Nero (Barletta). Fischio d’inizio ore 14.30.

