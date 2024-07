Gallipoli, cedimento giostra: denunciata la titolare

Gallipoli – È stata denunciata per lesioni colpose la titolare della licenza della giostra dei seggiolini volanti ubicata sul lungomare Galileo Galilei. Domenica sera, il cedimento di parte della struttura ha causato il ferimento di quattro ragazzini. La denuncia rappresenta un atto dovuto per permettere lo svolgimento della perizia disposta dal magistrato inquirente, necessaria per chiarire le dinamiche dell’incidente.

In seguito all’accaduto, il sindaco di Gallipoli, Stefano Minerva, ha negato l’autorizzazione al montaggio del luna park previsto per i festeggiamenti di Santa Cristina, protettrice della città. Il diniego è stato motivato dalla mancata presentazione della documentazione necessaria relativa all’omologazione degli impianti, comprovante l’idoneità all’esercizio.

