Galatina, il Comune paga la multa e le spese

Galatina (LE) – Il giudice di pace di Lecce, Raffaele Carluccio, per la prima volta ha condannato un Comune, in questo caso quello di Galatina, a liquidare 43€ a cui il giudice ha aggiunto anche 200€ per compensi difensivi, oltre accessori di legge come dovuti, come spiega l’avvocato Alfredo Matranga.

