Galantina, arrestato 43enne dopo una fuga spericolata

Il 1° ottobre scorso, intorno alle 13:30, una pattuglia del Commissariato di Polizia di Galatina ha fermato un uomo di 43 anni dopo una pericolosa fuga tra le strade di San Cesario di Lecce e Galatina. L’uomo, alla guida di un’auto rubata, procedeva a velocità elevata sorpassando altre vetture anche in condizioni di scarsa visibilità. Giunto all’ingresso di Galatina, continuava con manovre pericolose, mettendo a rischio la vita propria e degli altri.

I poliziotti, notando vari segni di manomissione sull’auto, come cavi esposti e un cacciavite nel nottolino d’accensione, hanno fermato l’uomo scoprendo che non aveva documenti né patente. Durante la perquisizione, sono stati trovati attrezzi utilizzati per i furti d’auto, come una presa OBD e un chiavino esagonale modificato.

L’uomo ha poi confessato di aver rubato l’auto pochi minuti prima dal parcheggio di un centro commerciale a San Cesario di Lecce. Nella successiva perquisizione della sua abitazione, la polizia ha scoperto un’officina abusiva con numerose parti di veicoli rubati e diverse targhe. L’uomo è stato arrestato e portato nel carcere di Lecce.

