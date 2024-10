Tornelli e tessere al Parco Coni, il parere dei leccesi

Lecce – L’assessore del Comune di Lecce Giancarlo Capoccia ha avanzato una proposta che ha suscitato non poche polemiche: dotare di tornelli gli ingressi del Parco Coni. La proposta è tesa a garantire maggior sicurezza ai fruitori dell’impianto sportivo ma non tutti sono d’accordo di misure che potrebbero diventare troppo restrittive qualora venisse aggiunta anche una tessera indispensabile per l’ingresso. Una proposta che però, come detto, non convince tutti e c’è qualcuno che si interroga su quanto questa eventuale decisione possa portare a perdere di vista l’uso originario del parco.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author