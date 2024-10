Salento, 15enne azzannato da cani randagi mentre passeggiava

È stata necessaria l’applicazione di oltre 30 punti per saturare le ferite rimediate sulle gambe e collo di un 15enne originario di Supersano (Lecce), che nella serata di giovedì 26 settembre è stato aggredito da un branco di cani randagi.

Il ragazzo stava passeggiando per le strade del suo paese insieme a suo padre, e stava raccogliendo alcune lumache, quando è stato azzannato da ben quattro cani, che si sono avventati contro il 15enne. Provvidenziale si è rivelato l’intervento del genitore, che è riuscito ad allontare gli animali, non senza rimanere ferito anche lui. Venti sarebbero i punti applicati a quest’ultimo, in seguito alle ferite riportate dai sanitari dell’ospedale “Veris Delli Ponti” di Scorrano, dove si è recato insieme al figlio.

Per entrambi non è stato necessario il ricovero, dopo alcuni accertamenti, sono stati subito dimessi. Sull’accaduto indagano gli agenti della polizia locale di Supersano.

