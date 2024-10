San Severo: morta carbonizzata in incidente, indagato il marito

Nella mattinata di giovedì 3 ottobre, in Procura a Foggia, sarà conferito l’incarico per eseguire l’autopsia sul corpo di Lucia Salcone, la 47enne di San Severo deceduta in un tragico incidente stradale nella notte tra il 27 e il 28 settembre sulla provinciale 13, tra San Severo e Castelnuovo della Daunia.

La donna si trovava a bordo di una Fiat 500, guidata dal marito Ciro Caliendo, quando il veicolo, per cause ancora in fase di accertamento, è uscito di strada schiantandosi contro un albero e prendendo fuoco. L’impatto è stato così violento che l’auto è stata avvolta dalle fiamme e la Salcone è stata trovata carbonizzata. Il marito ha riportato ustioni e, attualmente, è indagato per omicidio volontario. Un avviso di garanzia gli è stato notificato per permettergli di nominare un consulente durante l’autopsia.

La Procura ha incaricato il dottor Luigi Cipolloni, dell’Istituto di Medicina Legale di Foggia, mentre il consulente scelto dalla difesa dell’indagato è il professor Cristoforo Pomara. “L’autopsia servirà a chiarire le cause della morte della signora Salcone, che, secondo l’indagato, è legata esclusivamente all’incidente e all’incendio che ne è seguito”, ha dichiarato l’avvocato Angelo Masucci, legale di Ciro Caliendo.

Dopodomani, inoltre, sarà conferito l’incarico per effettuare una perizia tecnica al fine di chiarire la dinamica dell’incidente. Le autorità sono al lavoro per esaminare ogni dettaglio e le dichiarazioni dell’uomo, al fine di far luce su quanto accaduto.

About Author

Antonella D'Avola Sono una Giornalista Professionista. Per me ogni parola ha conseguenze, così come ogni silenzio, pertanto non conosco altro modo per svolgere questa professione se non con rispetto, serietà e responsabilità. Valori ancor più necessari nel racconto quotidiano di una terra complessa quale la Capitanata, che aspirando ad un futuro di maggior dignità e prosperità non può prescindere da un’attività di cronaca seria, onesta e libera. See author's posts