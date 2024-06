G7, numero per carabinieri pronti a vigilare su condizioni lavoro

In vista del G7 2024, numerosi carabinieri provenienti da tutta Italia saranno impiegati in provincia di Brindisi per garantire la sicurezza del summit e dei suoi partecipanti. L’impegno sarà particolarmente oneroso a causa delle alte temperature previste, che renderanno le giornate dei colleghi ancora più estenuanti.

Cataldo Demitri, segretario generale regionale Puglia del Nuovo Sindacato Carabinieri (NSC), ha annunciato l’attivazione di un numero di emergenza riservato ai carabinieri per segnalare qualsiasi tipo di criticità riguardante le condizioni di lavoro, il vitto e l’alloggio. “Abbiamo a cuore il benessere psicofisico dei colleghi”, ha dichiarato Demitri, “per questo è importante sapere che potranno svolgere il proprio servizio al meglio, usufruendo di pasti adeguati e rispettando le ore di servizio previste dalla legge 81/08.”

Il numero messo a disposizione, 3755844672, è raggiungibile tramite WhatsApp e permetterà alla segreteria del sindacato di monitorare la situazione e fare le dovute segnalazioni in caso di problemi.

