G7: Lollobrigida, ‘Nave-hotel sequestrata una vergogna’

“È un fatto su cui si è intervenuti pesantemente, perché è una vergogna quello che è accaduto”. Lo ha detto Francesco Lollobrigida, ministro dell’agricoltura, a margine di un evento a Milano replicando a chi gli chiedeva della nave sequestrata perché non ritenuta idonea per ospitare i 2500 agenti delle forze dell’ordine in vista del G7. “Ho avuto modo di passare l’altro ieri (martedì 11 giugno, ndr) in tutti i presidi di carabinieri e polizia per salutare ogni militare e agente che deve essere trattato sempre con rispetto e in queste circostanze lo Stato deve dare il meglio di sé. Se qualcuno sbaglia, quel qualcuno non la deve passare liscia perché una cosa è commettere un errore su se stessi, un’altra cosa è un errore su chi lavora al servizio della nazione”.

