G7, Guterres: ‘Centro Onu Brindisi faro in un mondo travagliato’

“Il centro servizi globali dell’Onu a Brindisi è un faro di servizio in un mondo travagliato. E vediamo esempi su esempi di questo spirito di servizio in azione. Nei 5 anni dalla mia ultima visita il personale dedicato qui e a Valencia ha continuato a sostenere le operazioni di mantenimento della pace e altre operazioni delle Nazioni Unite e dei partner in circostanze molto difficili, come durante la pandemia di Covid, supportando oltre 300 evacuazioni mediche per via aerea e contribuendo alla distribuzione di vaccini in 73 Paesi in tutto il mondo”. Lo ha detto Antonio Guterres, segretario generale dell’Onu, celebrando a Brindisi i 30 anni del Centro, insieme ad Antonio Tajani, ministro degli Esteri e vicepremier.

“Ha fornito aiuti salvavita alle persone che affrontano disastri e conflitti, dai terremoti in Turchia, Siria in Marocco ai devastanti conflitti in Sudan, Gaza e altrove. Le sfide globali richiedono solidarietà globale. Il mondo non è fermo, ma nemmeno le donne e gli uomini delle Nazioni Unite. Non dimentichiamo mai il lavoro che fate qui. State avendo un impatto salvavita in alcuni dei luoghi più difficili e pericolosi del mondo. State rendendo il mondo un posto migliore”, ha concluso Guterres.

