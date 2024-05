G7 a Brindisi, Confcommercio: ‘Disagi? Li conosciamo ma sarà un’occasione irripetibile’

Brindisi si appresta a vivere giornate abbastanza complicate in vista del G7, tra strade off limits e abolizione dei parcheggi. Il Presidente di Confcommercio Annarita Montanaro, tuttavia, invita a non alimentare le polemiche: ‘I nostri associati sono consapevoli che sarà una vetrina senza precedenti per la città’

