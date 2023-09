Futsal: Supercoppa Bitonto-Kick Off, venerdì 8 la presentazione

Venerdì 8 settembre, alle 19.00, nel suggestivo scenario della terrazza affacciata sul mare di Al Sole Resort di Mola di Bari, conferenza stampa di presentazione della edizione 2023 della Supercoppa Italiana di calcio a 5 femminile, che si disputerà il 17 settembre prossimo al Palazzetto dello Sport “V. Pinto” di Mola di Bari tra Bitonto C5 Femminile e Kick Off San Donato.

All’incontro parteciperanno Umberto Ferrini, consigliere di Divisione e delegato per la Serie A Femminile Giuseppe Colonna e Marco Ungaro, rispettivamente sindaco e assessore allo Sport del Comune di Mola di Bari, Francesco Paolo Ricci, sindaco di Bitonto, e Silvano Intini, presidente del Bitonto C5. In collegamento da Milano, Alberto Lorenzin, presidente della Kick Off.

La conferenza stampa rappresenta il primo atto ufficiale della stagione agonistica 2023-2024 del futsal in Italia e sarà l’occasione per presentare, oltre alla partita anche tutte le novità della Serie A femminile. Sarà moderata da Flavio Insalata e trasmessa in diretta su FutsalTV, la webtv Ufficiale del calcio a 5 in Italia che trasmette in diretta tutte le partite della stagione.

La partita di Supercoppa sarà trasmessa in diretta da Sky Sport al canale 202 con collegamento a partire dalle 18:10

