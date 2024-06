Vela, CV Bari: argento di Palumbo ai Mondiali Universitari

Medaglia d’argento conquistata nell’ultima prova ai Mondiali Universitari da Alfonso Palumbo skipper di Italia 2, team composto da velisti selezionati da tutta Italia, che ha partecipato alla manifestazione portando con sé il vessillo del CV Bari.

Lo scafo impiegato per lo svolgimento delle regate sarà il Dolphin 81, monotipo prodotto dal cantiere bresciano Maxi Dolphin su progetto di Ettore Santarelli, designer desenzanese del quale nel 2024 ricorre il centenario dalla nascita.

Tranese tesserato con il Circolo della Vela Bari, Palumbo è stato convocato dalla Federazione Italiana Vela per il “2024 Desenzano FISU World University Championship Sailing”, il mondiale universitario a Desenzano del Garda (Brescia).

Dopo aver partecipato a due raduni di selezione l’atleta classe 2003 del CV Bari, iscritto al secondo anno di Ingegneria dei sistemi medicali al Politecnico di Bari, è entrato a far parte di uno dei due team italiani convocati per l’evento.

Con lui, in squadra sulla stessa barca, anche Edoardo Valletta (CV Bellano), Silvia Speri (CV Torbole), Martina Giusti (Cv 3V) e Ludovica Msellati (LNI Ostia).

A completare la rosa degli sfidanti per il mondiale universitario altri 14 team di alto profilo provenienti da tutto il mondo: Canada (2 team), Singapore, Germania, Francia, Olanda, Austria, Giappone, Croazia, Polonia, Malesia, Australia, Irlanda e Cina.

Vincitore assoluto è stato il team francese, seguito appunto dal team Italy 2 di Alfonso Palumbo a pari punti con team Singapore. A completare la top five Canada 2 e Italy 1 skipper Alessandro Archetti a soli due punti dall’argento.

La manifestazione è stata organizzata dalla Fraglia Vela Desenzano in collaborazione con il CUS Brescia, sotto l’egida della Federazione Italiana Vela, del Centro Universitario Sportivo Italiano e della Federazione Internazionale Sport Universitari.

ILCA

Molto bene anche la squadra Ilca del CV Bari che nel fine settimana è stata impegnata a Santa Caterina di Nardò con la V tappa del Campionato Zonale Ilca organizzata dal CN La Lampara.

Podio interamente barese tra gli Ilca 7 con Alberto Divella in testa, che conquista anche il primo posto tra gli Under 21. Alle sue spalle in classifica generale Federico Francavilla, atleta brasiliano ospitato dal CV Bari e Pierfrancesco Calogiuri.

Primo posto assoluto e primo posto Under 19 anche tra gli Ilca 6 per il CV Bari con Francesco Romani, seguito in classifica da Gianluigi Schirinzi Pagliari arrivato 4° (a pari punti con il 3°). E non poteva mancare il podio anche tra gli Ilca 4 dove Francesco Stabile ha ottenuto il secondo posto assoluto e il primo Under 16 con alle spalle la compagna di squadra Martina Volpicella, terza in assoluto e prima femminile.

Soddisfatti i tecnici Luca Bergamasco e Riccardo Sangiuliano che come sempre hanno accompagnato e guidato gli atleti nella trasferta salentina.

