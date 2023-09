Futsal B/M: Altri due arrivi in casa Latiano, Prestileo e Costantini

Ancora due arrivi in casa Football Latiano. Il sodalizio brindisino, che disputerà il campionato di Serie B, ha annunciato gli ingaggi del laterale offensivo Gabriele Prestileo e di Giuseppe Costantini, classe 2000, nel ruolo di pivot.

Gabriele Prestileo – “Sono un laterale offensivo piede destro abile nel dribblare l’uomo – ha spiegato dopo aver apposto la firma al contratto che lo legherà col Football Latiano – . La stagione trascorsa ho giocato nel Recanati in serie B e, in precedenza, nella Cormar Polistena per tre stagioni: due in A2, la terza in serie A. Sono entusiasmato dall’ambizione del club e dal progetto che mi è stato presentato. Spero di ambientarmi quanto prima e poter conquistare quelle vittorie fondamentali per la buona riuscita dell’annata sportiva e per centrare gli obbiettivi comuni. Ho letto che molti compagni sottolineano l’aspetto del calore dei tifosi. Mi unisco anche io: il loro sostegno è fondamentale tutto l’anno, nelle gare ufficiali e negli allenamenti”.

Giuseppe Costantini – “Ho scelto questa piazza per intraprendere qualcosa di nuovo. Mi piace il progetto e sono rimasto affascinato da questo sport vedendolo dapprima come spettatore. Poi iniziando a divertirmi. Conosco alcuni elementi del gruppo, uno di questi è Lautaro. La società ha formato un bel gruppo, sono fiducioso e sono certo che faremo bene anche quest’anno. Fondamentale è l’apporto dei tifosi: essere uniti sicuramente ci aiuterà a superare le difficoltà e mettere in evidenza le nostre qualità”.

