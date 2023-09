Ciclismo: parte il Giro di Puglia Challenge

Parte domani, venerdì 8 settembre, la seconda edizione del ‘Giro di Puglia Challenge’, che darà il via a un mese di settembre ricco di appuntamenti per chi ama le due ruote. Il Challenge farà tappa nella Murgia barese e brindisina, dalla collina al mare.

La manifestazione è stata presentata nel palazzo della Presidenza della Regione Puglia dagli assessori Gianfranco Lopane e Rosa Barone e da Cordiano Dagnoni, presidente nazionale Federazione Ciclistica Italiana.

L’evento è stato finanziato da Pugliapromozione; la manifestazione mira a promuovere lo sviluppo e la crescita dei territori coinvolti (Modugno, Locorotondo, Ceglie Messapica, Martina Franca e Polignano a Mare, Conversano e Monopoli).

Saranno più di 200 i corridori al via, con squadre italiane ed europee, la selezione della nazionale italiana e l’atleta messicano Isaac Del Toro, vincitore del Tour dell’Avenir in Francia. Oltre alla nazionale italiana sono iscritte tre squadre straniere La manifestazione sarà trasmessa, a conclusione delle tre gare, in differita, su Rai Sport.

Il calendario del Giro di Puglia prevede tre tappe della gara under 23/Elitè. Oltre alle premiazioni giornaliere, il 10 settembre a Polignano a Mare, alle 17.00, verrà proclamato il vincitore dell’intero Giro di Puglia Challenge.

Il Giro di Puglia Challenge è stato annunciato, dedicheranno un pensiero alla giornalista scomparsa prematuramente Patrizia Nettis. “Questo è un evento che sta guadagnando sempre più importanza”, ha sottolineato Dagnoni.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp