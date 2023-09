Futsal C1/M: Azzurri Conversano, un altro tris di conferme

Manca ancora qualche tassello per completare la rosa che andrà ad affrontare il prossimo campionato regionale di Serie C1 e i vertici societari degli Azzurri Conversano continuano a lavorare duramente per rendere ancor più solide le fondamenta già poste con gli arrivi dei vari Detomaso, Mastrangelo, Gutierrez, Grieco, Bientinesi, Enrico e Pasquale D’Alessandro, e le conferme di Cannone, Lemonache, D’Ecclesiis, Resta e Fanizzi.

Il cantiere, dunque, resta ancora aperto anche se le conferme degli ultimi giorni non possono che lasciare soddisfatto mister Francesco Chiaffarato che, almeno da un punto di vista numerico, vede il “giocattolo” prendere una forma ben delineata.

Nello specifico i rinnovi appena messi nero su bianco sono quelli di Gianmarco Caradonna, Adriano Sciannamblo e Gianvito Masi, tre elementi che già da un paio di stagioni fanno stabilmente parte del roster azzurro.

Caradonna, classe 1991, è ormai nel pieno della sua maturità e potrà mettere al servizio del gruppo esperienza ed imprevedibilità merito di qualità tecniche importanti che gli hanno permesso in passato di vestire maglie prestigiose, come quelle di Monopoli e Noicattaro calcando anche gli autorevoli palcoscenici nazionali di Serie A2 e Serie B.

Sciannamblo e Masi, invece, sono entrambi poco più che ventenni, ma negli ultimi due campionati hanno ottenuto un minutaggio sempre maggiore, guadagnandosi la fiducia di società e allenatore.

Per loro sarà una stagione fondamentale, quella, perché no, della definitiva consacrazione in cui dimostrare di poter recitare un ruolo da protagonisti nel mondo del futsal.

Intanto, in attesa della divulgazione dei calendari, la squadra continua ad allenarsi presso il PalaSanGiacomo allo scopo di non farsi trovare impreparata per l’esordio stagionale che dovrebbe essere imminente e per il quale è ormai partito il countdown.

Mister Chiaffarato sta cercando quotidianamente di inculcare la sua mentalità al gruppo azzurro, provando a plasmare la squadra a sua immagine e somiglianza con sedute di allenamento di grande intensità.

