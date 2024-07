Futsal, nasce l’Atletico Città di Taranto

A partire dalla stagione sportiva 2024/2025, le squadre Città di Taranto C5 femminile e Gioco Calcio tra Amici C5 maschile si uniranno sotto un unico nome: Atletico Città di Taranto. Questa fusione rappresenta un gemellaggio storico per la città, unendo due realtà sportive che parteciperanno rispettivamente ai campionati di serie C femminile e maschile pugliese.

Le due società hanno deciso di collaborare per promuovere il calcio a 5 nel territorio tarantino, puntando a far crescere sia calcettisti che calcettiste locali. Questo accordo, unico nel suo genere a Taranto, non si limiterà al calcio giocato ma comprenderà anche iniziative di solidarietà, attività nelle scuole e molto altro, che verrà svelato progressivamente attraverso comunicati ufficiali.

Nelle prossime settimane verranno annunciati i due roster, gli staff dirigenziali, tecnici, medici, stampa e marketing che supporteranno gli Spartani e le Spartane durante la stagione sportiva. Inoltre, saranno presentati i tutor che gestiranno i gruppi giovanili del nuovo progetto.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author