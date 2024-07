Futsal A/M, Manfredonia: quel patto rispettato tra Ronaldo e Ceppi

Il Vitulano Drugstore Manfredonia ha annunciato il rinnovo di Wilmer Cabarcas Ronaldo, primo passo per la stagione 2024/25, che segna il ritorno dei sipontini in Serie A. Attualmente, il pivot è impegnato con la Nazionale Venezuelana per prepararsi alla Coppa del Mondo FIFA 2024 in Uzbekistan.

Nonostante l’intensa preparazione, Ronaldo ha lasciato un messaggio ai tifosi biancocelesti: “Sono davvero felice di tornare nel Vitulano Drugstore Manfredonia. Non vedo l’ora di riabbracciare tutti i tifosi al PalaScaloria anche in Serie A. Ringrazio la società e lo staff per la fiducia mostrata nei miei confronti dopo la scorsa stagione e spero di poterla ricambiare anche nella massima categoria. Forza Donia”.

Dalla città di Re Manfredi, mister David Ceppi ha commentato il rinnovo: “Abbiamo deciso di puntare su Ronaldo lo scorso anno sicuri che sarebbe stato un giocatore importante e siamo altrettanto sicuri che lo sarà anche in questa stagione. Pur non avendo mai giocato in Serie A, è un giocatore internazionale ed essenziale. Sono molto contento di averlo nel roster, è un punto fisso nella composizione della rosa. Tra l’altro, c’era un patto tra noi due: in caso di promozione in Serie A, avremmo continuato insieme. Ciò è sintomo di fiducia reciproca ed è fondamentale che ci sia”.

La società Vitulano Drugstore Manfredonia comunica di aver inoltrato la domanda d’iscrizione al campionato di Serie A per la stagione 2024/25, secondo le modalità previste. Dopo gli sforzi compiuti, i sipontini ringraziano tutti coloro che li hanno sostenuti e si confermano aperti a nuove collaborazioni, attendendo fiduciosi l’esito da parte della Co.Vi.So.D. il 18 luglio.

