Il pugliese Fanizza porta in finale all’Europeo la nazionale under 22 di pallavolo. Battuta la Polonia 3 a 1

C’è più di un pezzo di Puglia nella nazionale under 22 maschile di pallavolo che ha conquistato la finale del campionato europeo di categoria in corso di svolgimento in Olanda. Gli azzurrini, guidati in panchina dal francavillese Vincenzo Fanizza, hanno battuto per 3 a 1 la Polonia dando appuntamento a domenica per provare a salire sul tetto più alto d’Europa.

Primi due set giocati quasi in scioltezza per l’Italia che porta a casa i primi due parziali chiudendoli 25-20 e 25-16. Poi nella terza frazione i polacchi provano ad allungare anche se chiudono il parziale solo sul 26-24.

Nel quarto set Polonia che sembra avere la partita in pugno, prima di dover fare i conti con la reazione degli azzurri tra i quali svettano anche i pugliesi Alessandro Fanizza (figlio del commissario tecnico) e Cosimo Balestra. La rimonta dell’Italia si concretizza sino al 26-24 finale che vale anche il 3 a 1 definito e la conquista dell’atto decisivo dell’europeo in programma domenica pomeriggio alle 18 contro la vincente dell’altra semifinale tra Francia e Olanda.

Con la Puglia che continua ad essere protagonista.

