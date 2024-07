Lecce, problemi cardiaci per Gonzalez: salta il ritiro

Lo staff sanitario del Lecce, nel corso delle rituali visite mediche precampionato, ha riscontrato nel calciatore Joan González una patologia cardiaca, cui cause sono in corso di accertamento. La documentazione clinica del centrocampista spagnolo classe 2002 verrà valutata presso il Centro di Cardiologia dello Sport dell’Università di Padova, che intanto ha confermato la prima diagnosi. Al momento Gonzalez non ha quindi conseguito l’idoneità sportiva e per il momento non potrà partecipare al ritiro precampionato. Il calciatore, con autorizzazione della Società, si sottoporrà ad ulteriori necessari accertamenti clinici a Barcellona.

Sono dunque 26 i calciatori della prima squadra che partiranno per il ritiro di Neustift, in programma dal 14 al 28 luglio. 12 invece i giovani aggregati. La squadra raggiungerà la località austriaca con un volo charter domani mattina e sosterrà il primo allenamento già nel pomeriggio di domenica presso il SSV Neustift – Stadion. Berisha e Ramadani, per il protrarsi degli impegni con le rispettive Nazionali, raggiungeranno la sede del ritiro nella giornata di sabato 20 luglio. Pongračić è stato invece autorizzato a recarsi a Rennes per svolgere visite mediche. Ghiotta plusvalenza in vista per il Lecce, pronto ad incassare 15 milioni di euro per la cessione del difensore croato.

