Futsal, Coppa Italia C1: ricorso Real Molfetta, la Grimal Barletta rischia

Il campo ha premiato la Grimal Barletta, ma il risultato finale della Coppa Italia di Serie C1 potrebbe essere in discussione. I biancorossi hanno regolato 6-3 il Real Molfetta. La gara, però, si è spostata nella stanza dei bottoni nell’imminente post-partita. Pomo della discordia la posizione di Joel Pinto, giocatore della Grimal Barletta, che secondo la società molfettese avrebbe dovuto scontare un turno di squalifica in Coppa Italia. Ora è tutto nelle mani del Giudice Sportivo della LND Puglia, chiamato a prendere una decisione delicata. In caso di vittoria a tavolino del Real Molfetta, si consumerebbe la beffa per la Grimal Barletta che sul campo ha ampiamente meritato il successo nella Final Four di Mola.

