Futsal, Castellana C5: l’Under 19 vola ai playoff

Vittoria di grande prestigio per la selezione Under 19 del Castellana C5 nella ventunesima giornata del campionato nazionale di categoria (gir. T).

Gli uomini allenati da Michael Cervellera hanno sbancato il PalaTodisco, casa della prima della classe (e sino a domenica imbattuta) Itria Football Club, con il risultato di 3-2 grazie a una splendida tripletta di Michele Laselva e a coronamento di una eccellente prestazione collettiva.

Con il successo ottenuto in Valle d’Itria, i giovani bianco-blu hanno così fatto irruzione al secondo posto del girone legittimando l’ottimo finale di regular season caratterizzato da ben sei vittorie consecutive. Nell’ultima giornata di campionato, in programma domenica prossima, l’Under 19 castellanese osserverà il turno di riposo imposto dal calendario con la seconda piazza che potrebbe nuovamente essere strappata ai ragazzi del presidente Mazzarisi dal sopraggiungere di Bernalda e Taranto, ma con la qualificazione ai prossimi playoff scudetto che non è assolutamente in discussione essendo ormai in cassaforte da diverse settimane.

Proprio il numero uno bianco-blu ha voluto esprimere tutta la sua soddisfazione per il cammino della squadra giovanile: “Siamo orgogliosi di questa squadra e della qualificazione ai playoff ottenuta con diverse giornate di anticipo – spiega Domenico Mazzarisi, presidente del Castellana C5 –. La vittoria in casa della capolista Itria Football Club che, va sottolineato, non aveva mai perso in campionato, ha sicuramente rappresentato il punto più alto della stagione di questi ragazzi sino a questo momento, ma sono sicuro che proveranno a togliersi anche altre gioie e continueranno a renderci fieri come hanno fatto fino ad oggi. Sia la prima squadra che l’Under 19 stanno disputando un’annata strepitosa e questo è certamente il giusto riconoscimento per il lavoro che tutti i componenti della società svolgono quotidianamente mostrando un grande senso di appartenenza e propensione alla causa”.

