Futsal C1/M, Azzurri Conversano: un nuovo portiere sotto l’albero

Il mercato invernale porta in dote un bel regalo da scartare sotto l’albero di Natale degli Azzurri Conversano. Nelle ultime ore, la società del presidente Mino De Girolamo ha perfezionato il tesseramento di Alberto Tasso, esperto estremo difensore proveniente dal Sammichele.

Il calcettista, classe 1989, vanta un trascorso importante sui palcoscenici nazionali del calcio a 5 e nella passata stagione è stato uno dei grandi protagonisti della promozione in serie A2 della compagine casalina. Dopo aver cominciato la stagione proprio con i colori della squadra del suo paese, dunque, Tasso è pronto per questa nuova avventura con la maglia degli Azzurri a cominciare dalla prossima sfida di campionato in programma sabato pomeriggio in casa del Futsal Brindisi.

“Sono contento di entrare a far parte di questo gruppo e sono pronto per mettermi a disposizione di mister e compagni per affrontare nel migliore dei modi la seconda parte di stagione. I prossimi appuntamenti saranno molto importanti per noi. Vogliamo cominciare il girone di ritorno cavalcando l’onda dei buoni risultati ottenuti nelle ultime settimane e, soprattutto, abbiamo voglia di ben figurare nei quarti di finale di Coppa Italia. Negli ultimi giorni ho avuto modo di conoscere i miei nuovi compagni, alcuni dei quali, per la verità, già conoscevo, e sono certo che se lavoreremo duramente durante gli allenamenti e scenderemo in campo sempre con grande concentrazione, potremo toglierci delle belle soddisfazioni”.

Contro la compagine brindisina, reduce da tre vittorie consecutive, mister Chiaffarato recupera Antonio Cannone, assente per squalifica nell’ultimo match disputato, e spera di poter recuperare Edgar Gutierrez, fermo negli ultimi giorni per problemi fisici. Al Pala “Da Vinci” di Brindisi dirigono l’incontro i sigg. Daniele Spagnulo e Simone Battista della sezione di Taranto. Fischio d’inizio alle ore 16.

