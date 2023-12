Futsal, Castellana: la B riposa, fari puntati sull’Under 19

Con il campionato di Serie B fermo per dare spazio alla nazionale impegnata nei match di qualificazione ai prossimi mondiali che si svolgeranno nel 2024 in Uzbekistan, i riflettori in casa Castellana C5 sono puntati sulla selezione Under 19 che domenica mattina alle ore 11 ospiterà, al PalaFive di Putignano, l’Itria Football Club capolista indiscussa del Girone T.

Di fatto si tratta del big match della decima giornata di campionato in quanto, classifica alla mano, si sfidano la prima e la seconda del girone attualmente distanti sei punti anche se, va ricordato, i castellanesi hanno una partita in più. In questo avvio di stagione la formazione allenata da mister Michael Cervellera ha disputato nove gare, vincendone sei, pareggiandone una e perdendone due con Potenza e Bernalda.

Dall’altra parte, invece, i giallorossoblu di Cisternino vantano un percorso netto fatto di otto successi in altrettanti incontri giocati, uno score che ha permesso di candidarsi, quando mancano ancora tre gare al termine del girone di andata, al ruolo di schiacciasassi del girone.

In questo senso la sfida di domenica mattina potrà dare maggiori indicazioni ben sapendo che il Castellana punta a essere un’outsider del torneo piuttosto che la rivale numero uno degli itriani come conferma anche il tecnico bianco blu Michael Cervellera: “Il bilancio della prima parte di campionato è più che positivo, considerando che giochiamo un campionato Under 19 esclusivamente con ragazzi del 2006, eccezion fatta per due soli elementi del 2004. L’obiettivo stagionale della società, ovvero quello di aggregare più ragazzi possibili alla prima squadra, è stato abbondantemente raggiunto e per noi può solo essere un motivo di orgoglio. Domenica affrontiamo l’Itria, squadra a punteggio pieno che può contare sull’apporto di giocatori già protagonisti nei campionati nazionali. Sicuramente non sarà una sfida semplice, ma cercheremo di farci trovare pronti cavalcando l’onda di un girone di andata caratterizzato da sole due sconfitte”.

