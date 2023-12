Pallamano A/Gold, Fasano a Chieti per le Finals di Supercoppa

È giunto il momento delle Finals di Supercoppa, in programma a Chieti nella Casa della Pallamano nel prossimo week-end, con l’inedito format che vedrà affrontarsi quattro squadre. Nello specifico i campioni d’Italia in carica della Sidea Group Junior Fasano, nonché finalisti della Coppa Italia, affronteranno in semifinale alle 17.30 di sabato 16 dicembre l’Alperia Black Devils Merano, mentre alle 20 si sfideranno il Brixen, detentore della Coppa e la Raimond Ego Sassari. Domenica 17 alle 17 la finale tra le vincitrici dei primi due confronti.

”Siamo felici di andare a giocarci l’ultimo trofeo in palio del 2023, che sarà assegnato in un mini-torneo molto equilibrato con tutte e quattro le squadre partecipanti che secondo me hanno le stesse chances di vincere – dichiara il tecnico fasanese Vito Fovio -. Come sempre in queste competizioni i dettagli faranno la differenza, e noi siamo molto concentrati, consapevoli di incontrare in semifinale la squadra più in forma del campionato, reduce da una roboante vittoria a Sassari. Gli alto-atesini saranno carichi e consapevoli della loro forza, ma anche noi siamo in un buon momento e sono certo ci faremo trovare pronti per regalare un’altra soddisfazione anche ai tifosi che saranno al nostro fianco in Abruzzo, oltre che ai tanti che ci seguiranno da casa”.

Tutte le partite della manifestazione teatina saranno trasmesse gratuitamente il live streaming sul portale Pallamano TV, e gratuito sarà anche l’accesso alla Casa della Pallamano per chi sarà presente sugli spalti.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp