Futsal A2/M, colpo New Taranto: ingaggiato Mario Quinto

La New Taranto C5 interviene sul mercato per rinforzare ulteriormente la propria rosa. Uno sforzo importante quello compiuto dal sodalizio rossoblù che, nelle ultime ore, si è assicurato l’ingaggio del promettente laterale Mario Quinto, classe 2001 e nativo di Pisticci.

Giovane e talentuoso, il calcettista ha militato per diversi anni nel Bernalda Futsal, per poi disputare il campionato di serie A2 nella AS Roma C5. Classe, serietà e umiltà le doti messe in mostra da Quinto nella sua giovane carriera. Nell’ultima stagione ha realizzato 8 reti in 20 presenze. Nella prima parte del campionato 2023/2024 Quinto ha vestito la maglia della SSD Feldi Eboli, società con la quale ha conosciuto l’ebbrezza della conquista del titolo di Campione d’Italia e con cui ha vissuto l’elettrizzante esperienza della Champions League in Lettonia.

Nelle ultime ore è giunta la rescissione contrattuale col club campano e la firma, dunque, con la New Taranto. Ecco le prime sensazioni del nuovo acquisto dei rossoblù: «Mi aspetto di crescere ulteriormente, a livello personale e tecnico-tattico. Voglio vincere tanto e dare il contributo alla squadra. È stato facile scegliere Taranto: per me è un onore rappresentare questa città, non vedo l’ora di dare il mio contributo e aiutare la società a raggiungere gli obiettivi prefissati».

Quinto è reduce dall’esperienza con Eboli, squadra campione d’Italia, in cui era uno degli elementi più giovani della rosa: «Ho cercato di apprendere molto dai miei ex compagni di squadra, dalle due fasi di gioco all’atteggiamento da mettere in campo, ma anche fuori. Mi ritengo soddisfatto e fortunato di aver avuto la possibilità di poter effettuare questa esperienza ad Eboli, adesso sono pronto per questa nuova avventura».

A tracciare un quadro generale del neo acquisto è il mister della New Taranto C5 Angelo Bommino: «Quinto è un valore aggiunto, è un giocatore bravo in entrambe le fasi di gioco. È un mancino ma lo considero un ambidestro perché calcia con entrambi i piedi. A livello tecnico-tattico può dare un grosso aiuto perché può ricoprire più ruoli, dal centrale al laterale. C’è voluto poco tempo per inserirlo nel gruppo: il ragazzo si è messo subito a disposizione della squadra e si sta cimentando nei primi allenamenti con i suoi nuovi compagni. Si è già calato nei panni di un calciatore della New Taranto e sta partecipando attivamente a tutte le fasi di allenamento affinché possa essere già disponibile alla prima occasione utile».

