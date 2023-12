Pulsano è pronta ad accogliere il Cage Warriors Taranto

Finalmente anche al Sud Italia approda il più solido circuito europeo di MMA Amateur e Pro targato Cage Warriors: il CWA ITALY !

La promotion europea Cage Warriors, storica anticamera di campioni UFC, che dal 2022 ha scelto l’Italia come polo attrattivo per il sud europa, sarà ospitata dalla provincia di Taranto, più precisamente dal Palazzetto dello Sport “Alfarano – Mandrillo” di Pulsano sabato 16 dicembre.

Il Cage Warriors Academy Italy è patrocinato dalla FederKombat, l’unica Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal CONI che gestisce le MMA.

“In primis, voglio ringraziare l’amministrazione delComune di Pulsano, in particolar modo nelle persone del Sindaco Avv. Pietro D’Alfonso e del Delegato allo Sport Donatello Medici“, sottolinea l’organizzatore Gianluca Ancora, fighter dell’Aurora MMA ed head coach di Tana delle Tigri di Taranto.

“Da oggi possiamo dire con ancora più convinzione – continua Ancora – che esiste un percorso chiaro, lineare e con solide basi per chiunque voglia fare di questo sport il proprio lavoro – sottolinea l’organizzatore Gianluca Ancora, fighter dell’Aurora MMA ed head coach di Tana delle Tigri di Taranto.

“I migliori atleti, dopo aver dimostrato le proprie capacità grazie a questo serio percorso sportivo, avranno la possibilità di entrare dalla porta principale nelle migliori promotion mondiali di MMA. Inizia un’era, ed in questa era Taranto c’è e ne fa parte”.

I cancelli dell'”Alfarano – Mandrillo” di Pulsano si apriranno alle 17:30, alle 18 l’inizio delle preliminary card. Sono previsti undici incontri.

Ancora disponibili (pochi) biglietti per assistere al grande spettacolo: è possibile acquistarli presso i ticket point Compactfin in via Oberdan a Taranto, Bar One a Paolo VI Taranto, Tana delle Tigri in via Livio Andronico a Taranto e nell’agenzia di Pulsano Travel Buy Agency. Per info, è attivo il numero 3934310064 (anche whatsapp).

