Pallamano A2/F, Conversano cerca la svolta dopo 3 ko di fila

Ultimo impegno casalingo del 2023 per le ragazze conversanesi allenate da Giuseppe Brandi che, reduci da tre sconfitte consecutive rispettivamente contro Chiaravalle, Camerano e Mugello proveranno a conquistare una vittoria che manca da oltre un mese.

L’impegno di sabato con il Prato arriva in un momento determinante in cui c’è bisogno di voltare pagina dopo le sconfitte maturate in maniera netta contro avversari tutt’altro che agevoli. La squadra toscana arriverà a Conversano in un ottimo momento di forma frutto delle belle vittorie contro Camerano e Flavioni e vorrà continuare a tallonare la capolista Chiaravalle impegnata nel derby contro Camerano.

“Dopo 3 sconfitte l’umore non è dei migliori – afferma una delle veterane, Claudia Simone -. Abbiamo continuato a lavorare, siamo una squadra che sta imparando a crescere insieme, a condividere le vittorie e le sconfitte ma soprattutto a sostenersi reciprocamente nei momenti più impegnativi. Guardando alla partita contro il Prato, sono fiduciosa che la nostra determinazione potrà essere la chiave giusta per poter lasciare un segno positivo sul campo di gioco e offrire al nostro pubblico un ottimo spettacolo”.

Appuntamento sabato 16 dicembre alle ore 18.00 con ingresso gratuito e diretta Facebook sulla pagina Pallamano Conversano.

