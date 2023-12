Futsal C/F, Real Statte: Angelo Girardi torna in rossoblu

Novità in casa Real Statte alla vigilia dell’ultima gara di campionato del 2023. Torna in rossoblù Angela Girardi che farà, quindi, il nuovo esordio ufficiale con il Bitetto domenica alle 17 al PalaCutivecchi di Montemesola.

L’arrivo di Girardi rappresenta solo il primo di alcuni tasselli che i club ionico vuol inserire nell’organico per aumentare il livello tecnico da qui sino al termine della stagione. All’ottimo lavoro svolto fino ad ora tra ragazze giovanissime, alla prima esperienza in un campionato regionale, e alcune atlete che hanno già calcato i terreni di gioco di campionati professionistici, il Real Statte vuol affrontare al meglio il 2024.

Queste le prime parole di Angela Girardi al rientro in maglia ionica. “Ho deciso di intraprendere il percorso con la squadra in C perché per necessità lavorative ho dovuto accantonare la passione, però si sa che quando c’è, non passa mai la voglia di giocare, soprattutto con il mio attaccamento alla maglia. Non ho potuto far parte del gruppo subito, anche se le ho sempre seguite e sembra un gruppo compatto, hanno sicuramente tanta voglia di vincere e crescere. ⁠Speriamo di fare bene questa parte finale del campionato e di portare ottimi risultati a casa. Da parte mia, posso dire che tornare nella squadra più titolata d’Italia è un onore e un piacere, è sempre bello tornare qui”.

