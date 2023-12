Il Bitonto parteciperà alla Futsal Women’s European Champions

Il Bitonto C5 Femminile parteciperà alla Futsal Women’s European Champions, il torneo riservato alle squadre vincitrici dei campionati nazionali e che per la prima volta sarà giocato con il patrocinio della UEFA e della FIFA, in attesa che anche per questa competizione, gli organismi internazionali ne assumano completamente l’organizzazione.

Alla edizione di quest’anno parteciperanno il Bitonto C5 per l’Italia, il Burela FS per la Spagna, il Benfica per il Portogallo e l’FC Marlene per i Paesi bassi.

Al termine di un girone all’italiana, in cui tutte le squadre si incontreranno tra loro, le prime due classificate si disputeranno il titolo di Campione d’Europa nella finale in programma il 22 dicembre alle 20,30. Il Torneo si svolgerà a Burela, regione della Galizia in Spagna, ed è la prima volta che una società meridionale e pugliese vi prende parte.

