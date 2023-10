Futsal C1/M: Azzurri Conversano ko con un Ruvo spietato

A una settimana dalla prima vittoria stagionale cadono ancora gli Azzurri Conversano. Nella settima giornata del massimo torneo regionale di calcio a 5 la banda del presidente Mino De Girolamo esce sconfitta dal PalaColombo di Ruvo di Puglia al termine del match contro i padroni di casa della Futsal Byre.

Per capitan Detomaso e compagni un ko pesante che lascia tanto amaro in bocca soprattutto in virtù delle tantissime occasione da gol create e non concretizzate per superficialità e scarsa determinazione.

LA GARA – Mister Chiaffarato, al rientro dopo il turno di squalifica, si affida inizialmente a Grieco, Detomaso, Enrico D’Alessandro, Gutierrez e Mastrangelo, mentre sul fronte opposto il tecnico locale Gianpaolo Piacenza, orfano di Ciliberti, punta forte sulla voglia di riscatto dei suoi, ancora a secco di vittorie in campionato e desiderosi di conquistare, davanti ai propri tifosi, la prima gioia in stagione.

In avvio gli Azzurri provano a pigiare subito il piede sull’accelerazione, mettendo sottopressione la difesa di casa. Tantissime le palle gol create nella prima frazione di gioco, ma zero reti segnate per i conversanesi che se da un lato possono recriminare contro la sfortuna in occasione dell’incrocio dei pali colpito da Mastrangelo, dall’altro devono fare mea-culpa per i peccati di cinismo che almeno di quattro-cinque occasioni salvano il pur attento Mastrorilli. Per il collega e dirimpettaio Grieco, invece, c’è poco da fare nei primi venti minuti di gioco, se non qualche uscita da pura e ordinaria amministrazione.

Nella ripresa Chiaffarato manda in campo lo stesso quintetto iniziale eccezion fatta per Cannone al posto di Mastrangelo, ma è proprio il ritorno in campo di quest’ultimo a dare il primo scossone al match. E’ il settimo minuto, infatti, quando, dopo un’ottima triangolazione con Masi, il numero 5 azzurro porta in vantaggio la formazione ospite, andando a segno per la quarta volta in stagione. A questo l’inerzia del match sembrerebbe favorire il Conversano che, tuttavia, dopo appena tre giri di orologio, deve fare i conti con il pareggio della Futsal Byre Ruvo, siglato da Mastropirro. Sulle ali dell’entusiasmo i padroni di casa cominciano a credere nella grande impresa e nella conquista del bottino pieno e così, a tre minuti dal suono della sirena, è capitan Davide Campanale a firmare la rete del sorpasso, una rete che gli Azzurri non riusciranno più a rimontare, nonostante gli assalti finali.

Al PalaColombo, dunque, il match si chiude con il punteggio di 2-1 in favore dei ruvesi e con gli ospiti che si leccano le ferite in attesa di sfidare mercoledì prossimo, davanti al pubblico amico del PalaSanGiacomo, la Futbol Cinco Bisceglie.

Futsal Byre Ruvo-Azzurri Conversano 2-1 (p.t. 0-0)

Futsal Byre Ruvo: Mastrorilli, Amoruso, Di Virgilio, Russo, Del Vecchio, Campanale D., Lovino, Campanale L., Daniello, De Nigris, Mastropirro, Schiavone. All.: Gianpaolo Piacenza.

Azzurri Conversano: Grieco, Masi, Sannino, D’Ecclesiis, Mastrangelo, Lemonache, Gutierrez, D’Alessandro E., Caradonna, Cannone, Fanizzi. All.: Francesco Chiaffarato.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp