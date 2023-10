Cinque medaglie azzurre alla World Triathlon Para Cup Taranto 2023

TARANTO – Il lungo percorso organizzativo per la World Triathlon Para Cup Taranto 2023 ha prodotto risultati entusiasmanti, ripagati da una splendida giornata di sole all’insegna di sport, inclusività e promozione del territorio. Il bilancio è di ben cinque podi.

Il capoluogo jonico e la suggestiva location della SVAM (Scuola Volontari Aeronautica Militare) collocata sul secondo seno del Mar Piccolo, che ha ospitato la manifestazione, hanno fatto da cornice alle splendide cinque medaglie della Nazionale: un oro, due argenti e due bronzi che hanno fatto risplendere ancora una volta un movimento in grado, fin dalla sua nascita, di dare costantemente lustro a tutto il Triathlon Italiano.

La competizione di paratriathlon in terra pugliese (frazione iniziale di 750 metri di nuoto, a seguire il tratto di ciclismo di 20 chilometri in bici/tandem/handbike ed infine il segmento podistico di 5 chilometri a piedi/in sedia a rotelle) è stata inaugurata dalla prestigiosa doppietta italiana nella categoria PTWC con Giuseppe Romele (G.S. Fiamme Azzurre – Pol. Disabili Valcamonica) medaglia d’oro e il capitano azzurro Giovanni Achenza (G.S. Fiamme Azzurre, doppio bronzo paralimpico a Rio 2016 e Tokyo 2020) ad arricchire il suo illustre palmares con un altro argento di Coppa del Mondo. Al terzo posto si è piazzato il tunisino Fathi Zwoukhi. La gara è stata dominata dalla coppia azzurra che si è prodotta in un avvincente testa a testa nelle tre frazioni: uscita per primo dall’acqua, Giuseppe Romele ha difeso il vantaggio su Achenza prima nella frazione di handbike e poi nella frazione decisiva con la wheelchair.

Il ritorno di una tappa di Coppa del Mondo di Paratriathlon in Italia (per la prima volta dopo il covid) è stato coordinato dalla Federazione Italiana Triathlon sotto l’egida di World Triathlon, con il significativo contributo di Comune di Taranto, Comitato Italiano Paralimpico, Regione Puglia, Puglia Promozione, Aeronautica Militare, NATO, Acquedotto Pugliese e comitato organizzatore Giochi del Mediterraneo 2026.

