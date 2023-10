Futsal A2/M: New Taranto espugna Bitonto, terzo successo di fila

Tre su tre! La New Taranto C5 fa sua anche la difficilissima sfida del Centro Polifunzionale Pala Borsellino: contro il Futsal Bitonto, i rossoblù si impongono per 7-4 e rimangono a punteggio pieno in vetta alla classifica, in coabitazione con Canicattì e Mascalucia dopo la 3^ giornata del campionato di Serie A2, girone D.

È la squadra di mister Bommino ad aprire le marcature. Splendido schema su calcio d’angolo con Di Pietro che viene servito splendidamente da De Risi: la conclusione al volo dell’atleta tarantino si insacca all’angolino. La reazione dei padroni di casa arriva dopo pochi minuti: Cangianelli si fa neutralizzare dal portiere De Risi ma, sulla ribattuta, Acquafredda è più lesto e trova l’1-1 con il tap-in vincente.

La New Taranto ha il pallino del gioco e torna in vantaggio con Giannace: splendida azione personale del laterale classe 1999 che supera due avversari e col sinistro batte il portiere avversario. Il Bitonto non ci sta e pareggia i conti direttamente su rigore: intervento di Rosato in scivolata in area, l’arbitro non ha dubbi. Dal dischetto Banegas ristabilisce la parità al minuto 11.

Ma la squadra tarantina non si disunisce e continua a costruire gioco e a produrre diverse azioni offensive: un eurogol di Bottiglione consente ai rossoblù di operare il nuovo sorpasso, tra le proteste della squadra avversaria. I due arbitri, dopo essersi consultati col cronometrista, convalidano la rete e la New Taranto torna in vantaggio per 2-3. I rossoblù crescono ancora e al termine di un’azione prolungata trovano il 2-4: Bottiglione va via sulla fascia sinistra, assist perfetto per Michael De Risi che non deve far altro che depositare in rete.

Nella ripresa la New Taranto aumenta ancora il divario: Bitonto non sfrutta a dovere un calcio d’angolo in proprio favore, Rodrigo Lopes ruba palla, scarta il portiere e sigla il 2-5. I neroverdi non ci stanno e accorciano con un pallonetto di Acquafredda, servito splendidamente da Ferdinelli.

Bitonto inserisce il portiere di movimento e i tarantini ne approfittano proprio con l’estremo difensore Gianluca De Risi che rinvia e, complice una deviazione sfortunata di un giocatore avversario, trova il 3-6. Banegas accorcia nuovamente le distanze a due minuti dalla fine ma, nel finale, ci pensa Murilo a mettere la parola fine all’incontro, siglando il definitivo 4-7.

La New Taranto C5 ottiene, dunque, il terzo successo consecutivo. Nella prossima giornata il big match al PalaMazzola contro il Futsal Canicattì, capolista insieme agli ionici: calcio d’inizio fissato alle ore 15.

