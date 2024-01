Futsal C/M, Grimal Barletta: una prova di carattere non evita ko

Non basta una grande prova di carattere e tecnica alla Grimal Barletta che perde 4-3 in casa del Cus Foggia. Prestazione davvero di alto livello quella offerta dai ragazzi di coach Vaccariello che non rende onore al risultato finale.

Decisivo nel finale per i foggiani Lupoli con una magia che vale il successo dei padroni di casa. Di Sette (2) e Vivaldo le reti ospiti. Partita che si può riassumere con gli ultimi minuti con il punteggio di 2-3 per i neroarancio.

Tanta, tantissima sfortuna per la formazione barlettana che colpisce due legni con Divincenzo e uno con Vivaldo. I miracoli del portiere foggiano e le diverse occasioni non sfruttare hanno poi portato i padroni di casa a pareggiarla e addirittura ribaltarla a due minuti dal termine con un’invenzione di Lupoli. Sui piedi di Divincenzo la palla del 4-4 a dieci secondi dalla fine che non viene però sfruttata.

Termina così un match che vede la Grimal perdere contro il Cus Foggia con la consapevolezza però di potersela giocare con tutti e di poter ribaltare una situazione deficitaria di classifica.

